Birzeit University Portal

1972 yılında kurulan Birzeit Üniversitesi, çok çeşitli akademik programlar ve mesleki gelişim fırsatları sunan, en iyi öğrencileri ve öğretim üyelerini cezbeden lider bir eğitim kurumu ve entelektüel bir merkezdir.

Web Sitesi: birzeit.edu

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