WebCatalog
Birzeit University Portal

Birzeit University Portal

birzeit.edu

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Birzeit University Portal çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

1972 yılında kurulan Birzeit Üniversitesi, çok çeşitli akademik programlar ve mesleki gelişim fırsatları sunan, en iyi öğrencileri ve öğretim üyelerini cezbeden lider bir eğitim kurumu ve entelektüel bir merkezdir.

Web Sitesi: birzeit.edu

Yasal Uyarı: WebCatalog, Birzeit University Portal ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

HiMama Academy

HiMama Academy

academy.himama.com

Chalkpad

Chalkpad

chitkara.edu.in

Honorlock

Honorlock

honorlock.com

YouCan

YouCan

youcan.shop

Geekbuying

Geekbuying

geekbuying.com

UDA

UDA

donga.edu.vn

LIMANi Portal

LIMANi Portal

limanisupply.com

CCS Medical

CCS Medical

ccsmed.com

RMIT MyApps

RMIT MyApps

myapps.rmit.edu.au

USYD Canvas

USYD Canvas

canvas.sydney.edu.au

Trustline

Trustline

trustline.in

LRB

LRB

lrb.co.uk

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası