Đông Á Üniversitesi, Vietnam'ın Da Nang şehrinde bulunan özel ve çok disiplinli bir üniversitedir. Başlangıçta Ocak 2002'de Özel Endüstriyel Sanatlar Profesyonel Lisesi olarak kurulan okul, Mayıs 2009'da Đông Á Üniversitesi oldu.

Web Sitesi: donga.edu.vn

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