Stanford Daily, Stanford Üniversitesi'nin öğrenciler tarafından yönetilen bağımsız gazetesidir. Son dakika haberlerini, sporu, sanatı ve daha fazlasını kapsar.

Web Sitesi: stanforddaily.com

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