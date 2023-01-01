BECU, başlangıçta The Boeing Company çalışanlarına hizmet etmek için kurulmuş bir kredi birliğidir. BECU, 1935 yılında 18 Boeing çalışanı tarafından Burs Kredi Birliği olarak kuruldu ve tarihinin büyük bölümünde Boeing Çalışan Kredi Birliği olarak adlandırıldı. Genel merkezi Washington, Tukwila'da bulunmaktadır.

Web Sitesi: becu.org

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