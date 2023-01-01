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SASIP Institute (Pvt) Ltd, 2008'den bu yana Sri Lanka'da Yüksek Öğrenim alanında öncüdür. SASIP markası artık ülkenin mevcut eğitim ortamında eğitimde mükemmellik ve pazar liderliği ile eş anlamlıdır.

Web Sitesi: sasipinstitute.com

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