Swivl Teams artık Reflectivity'dir. Tüm öğretmenlerinizin daha uyumlu olmasına yardımcı olmak için düşünmeyi sosyalleştiren bir araç.

Web Sitesi: swivl.com

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