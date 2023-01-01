WebCatalog
Reflectivity

Reflectivity

swivl.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Reflectivity çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Swivl Teams artık Reflectivity'dir. Tüm öğretmenlerinizin daha uyumlu olmasına yardımcı olmak için düşünmeyi sosyalleştiren bir araç.

Web Sitesi: swivl.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Reflectivity ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Curipod

Curipod

curipod.com

Teach Away

Teach Away

teachaway.com

Toddle

Toddle

toddleapp.com

Assembled

Assembled

assembled.com

RemNote

RemNote

remnote.com

Worksection

Worksection

worksection.com

Helpwise

Helpwise

helpwise.io

Flowlu

Flowlu

flowlu.com

Manitou

Manitou

manitousolution.com

Nagwa

Nagwa

nagwa.com

DonorsChoose

DonorsChoose

donorschoose.org

Valence

Valence

valence.co

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası