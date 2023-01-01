Supervisely

Yapay zeka için birinci sınıf ekosistemle görüntülere, videolara, LiDAR ve DICOM veri kümelerine açıklama ekleyin, sinir ağlarını işbirliği yapın ve eğitin

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