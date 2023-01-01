Brilliant Pala

Brilliant Study Center, 1984'teki kuruluşundan bu yana, her yıl kendisine verilen harikulade övgülerin ve şeref payandalarının sürekli artan senfonisinin kanıtı olarak mükemmelliğin doruklarına tırmanıyor. Artık Brilliant seçkin koçluk merkezleri arasında bir numaralı numara haline geldi.

Web Sitesi: brilliantpala.org

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