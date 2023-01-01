Teamgate, başarınıza güç katacak güce sahip, akıllı Satış CRM'sidir. Bir dizi akıllı entegre özellikle donatılmış; Mailchimp, Zendesk, Quickbooks, Zapier ve diğerleri gibi ödüllü Teamgate yazılımı, satış ekibinize işinizi organik olarak büyütmek için hem basitlik hem de güç sağlar. Teamgate, üst üste üç yıl boyunca uluslararası düzeyde tanındı ve olağanüstü müşteri hizmetleri ve desteği, kullanıcı dostu arayüzü nedeniyle çok sayıda ödül aldı ve ayrıca Satış CRM yazılımı dünyasının liderleri arasında yer aldı.

Web Sitesi: teamgate.com

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