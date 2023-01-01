WebCatalog
Intelifi

Intelifi

emerge.intelifi.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

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Intelifi, Ülke Genelinde İşe Alma Büroları, Sağlık Hizmetleri ve İnsan Kaynakları dahil 10.000'den fazla Şirkete İstihdam Geçmişi Kontrolleri hizmeti veren Akredite bir Geçmiş Kontrol Şirketidir. Tescilli yazılımımız EMERGE 5. nesilde olup sektörde lider İşe Alma Öncesi Tarama Yazılımı haline gelmiştir. 40'ı aşkın çeşitli veri sağlayıcısı, çeşitli ATS entegrasyonları ve üst düzey geliştiricilerden oluşan güçlü bir ekiple Emerge, PBSA tarafından lider bir arka plan tarama sağlayıcısı olarak tanınmaktadır.

Web Sitesi: emerge.intelifi.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Intelifi ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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