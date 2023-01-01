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Bullhorn

Bullhorn

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Web Sitesi: bullhorn.com

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Bullhorn, personel sektörüne yönelik yazılımlarda dünya lideridir. 10.000'den fazla şirket, personel alım süreçlerini baştan sona desteklemek için Bullhorn'un bulut tabanlı platformuna güveniyor. Genel merkezi Boston'da bulunan ve dünya çapında ofisleri bulunan Bullhorn, kurucu liderliğindedir ve dünya çapında 1.000'den fazla kişiye istihdam sağlamaktadır.

Web Sitesi: bullhorn.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Bullhorn ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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