DeepLearning.AI is making a world-class AI education accessible to people around the globe. DeepLearning.AI was founded by Andrew Ng, a global leader in AI.

Web Sitesi: deeplearning.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, DeepLearning.AI ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.