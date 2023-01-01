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Clockify

Clockify

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: clockify.me

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Clockify çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Milyonlarca kişinin kullandığı zaman takip yazılımı. Projeler genelinde çalışma saatlerini izlemenize olanak tanıyan basit bir zaman izleyici ve zaman çizelgesi uygulaması.

Web Sitesi: clockify.me

Yasal Uyarı: WebCatalog, Clockify ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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