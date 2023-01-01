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Toggl Track

Toggl Track

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Web Sitesi: toggl.com

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Toggl Track (eski adıyla Toggl), merkezi Estonya'nın Tallinn kentinde bulunan Toggl OÜ tarafından işletilen ve mobil ve masaüstü uygulamalarının yanı sıra web siteleri aracılığıyla çevrimiçi zaman izleme ve raporlama hizmetleri sunan bir zaman izleme uygulamasıdır. Toggl Track, isteğe bağlı olarak bir görev, proje ve etiketlerle etiketlenen zaman bloklarını izler. Zaman, bir başlat/durdur düğmesi, manuel giriş yoluyla veya takvim görünümünde zaman bloklarının sürüklenmesi ve yeniden boyutlandırılması yoluyla takip edilebilir. Toggl Track, tarayıcı uzantısıyla 100'den fazla web sitesiyle zaman izleme entegrasyonuna sahiptir.

Web Sitesi: toggl.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Toggl Track ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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