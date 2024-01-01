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Scrin.io

Scrin.io

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Web Sitesi: scrin.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Scrin.io çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Uzak çalışanların zamanlarını takip etmelerine yönelik bir hizmet. Takip edilen zamanın yanı sıra projeler, notlar, ekran görüntüleri, aktivite seviyeleri, aktif uygulamalar ve ziyaret edilen web sitelerine ilişkin raporlar yöneticilerin görebileceği şekilde web üzerinde kullanılabilir hale gelir.

Web Sitesi: scrin.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Scrin.io ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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