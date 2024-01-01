Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Uzak çalışanların zamanlarını takip etmelerine yönelik bir hizmet. Takip edilen zamanın yanı sıra projeler, notlar, ekran görüntüleri, aktivite seviyeleri, aktif uygulamalar ve ziyaret edilen web sitelerine ilişkin raporlar yöneticilerin görebileceği şekilde web üzerinde kullanılabilir hale gelir.

Web Sitesi: scrin.io

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