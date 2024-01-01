BrainStation

BrainStation

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BrainStation, dijital beceri eğitimi ve iş gücü dönüşümünde dünya lideridir. BrainStation, aralarında Google, Facebook, Shopify, Amazon ve Nike'ın da bulunduğu dünyanın en yenilikçi ve dijital açıdan gelişmiş şirketlerinden Eğitmenleri işe alır. Bu endüstri uzmanları içeriğimizin tasarlanmasına ve sunulmasına yardımcı olmaktadır ve 2020 itibariyle BrainStation 100.000'den fazla profesyonele ve dünyadaki en büyük şirketlerden bazılarına temel disiplinlerimizde eğitim vermiştir; veri, tasarım, web geliştirme, ürün ve pazarlama. BrainStation, öğrencilerinin 100 ülkede çevrimiçi, Eğitmen liderliğindeki eğitim deneyimleri yoluyla öğrenmelerine olanak tanır ve birinci sınıf yüz yüze eğitim sunmak için New York, Londra, Miami, Toronto ve Vancouver'da fiziksel ofisleri ve kampüsleri vardır.

Web Sitesi: brainstation.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, BrainStation ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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