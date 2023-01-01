Kaufland, Lidl'ın da sahibi olan Schwarz Gruppe'nin bir parçası olan bir Alman hipermarket zinciridir. Hipermarket doğrudan İngilizce'ye 'arazi satın alma' olarak tercüme edilir. İlk mağazasını 1984 yılında Neckarsulm'da açtı ve hızla büyüyerek eski Doğu Almanya'da büyük bir zincir haline geldi.

Web Sitesi: kaufland.com

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