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Kaufland

Kaufland

kaufland.com

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Kaufland, Lidl'ın da sahibi olan Schwarz Gruppe'nin bir parçası olan bir Alman hipermarket zinciridir. Hipermarket doğrudan İngilizce'ye 'arazi satın alma' olarak tercüme edilir. İlk mağazasını 1984 yılında Neckarsulm'da açtı ve hızla büyüyerek eski Doğu Almanya'da büyük bir zincir haline geldi.

Web Sitesi: kaufland.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Kaufland ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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