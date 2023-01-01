WebCatalog
Bulbapedia

Bulbapedia

bulbapedia.bulbagarden.net

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Bulbapedia, herkesin katkıda bulunabileceği Pokémon hakkında bir ansiklopedidir. Şubat 2005'teki lansmanından bu yana büyüyerek internetteki en büyük Pokémon kaynaklarından biri haline geldi. Bulbagarden'ın bir parçası olarak, sürekli büyüyen bu wiki, Bulbanews, Bulbagarden Arşivleri ve Bulbagarden forumları tarafından desteklenmektedir.

Web Sitesi: bulbapedia.bulbagarden.net

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