Coldwell Banker® markası bir liderlik ve başarı öyküsüdür. Coldwell Banker, 1906 yılında San Francisco'da kurulduğu günden bu yana büyüyerek dünyanın önde gelen konut emlak kuruluşlarından biri haline geldi.

Web Sitesi: coldwellbanker.com

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