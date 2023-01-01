Gayrimenkulde başarıyı garanti eden tek CRM. Brivity Platformu, daha fazla iş üretmek, veritabanınızla akılda kalmak ve daha fazla anlaşma yapmak için zaman kazandıran, hepsi bir arada emlak CRM'si ve yazılım çözümünüzdür.

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