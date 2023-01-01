WebCatalog
Brivity

Brivity

brivity.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Brivity çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Gayrimenkulde başarıyı garanti eden tek CRM. Brivity Platformu, daha fazla iş üretmek, veritabanınızla akılda kalmak ve daha fazla anlaşma yapmak için zaman kazandıran, hepsi bir arada emlak CRM'si ve yazılım çözümünüzdür.

Web Sitesi: brivity.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Brivity ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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