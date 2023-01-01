Levi Strauss & Co., dünya çapında Levi's denim jean markasıyla tanınan bir Amerikan giyim şirketidir. Mayıs 1853'te, Alman-Yahudi göçmen Levi Strauss'un, kardeşlerinin New York manifatura işinin Batı Yakası'ndaki bir şubesini açmak üzere Buttenheim, Bavyera'dan San Francisco, Kaliforniya'ya taşınmasıyla kuruldu. Şirket Delaware'de kayıtlı olmasına rağmen şirketin genel merkezi San Francisco'daki Levi's Plaza'da bulunmaktadır.

Web Sitesi: levi.com

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