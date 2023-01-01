GVA Redilco ile Sigest'in birleşmesinden yeni bir marka doğuyor: gayrimenkul hizmetleri, ofis, perakende, lojistik ve konut sektörlerinde lider.

Web Sitesi: dils.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, DILS ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.