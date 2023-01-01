openHPI, Potsdam'daki Alman Hasso Plattner Enstitüsü'nün eğitimsel İnternet platformudur. openHPI'da Bilgi ve İletişim Teknolojisindeki (BİT) farklı konuları kapsayan etkileşimli çevrimiçi kurslara dayalı dünya çapında bir sosyal öğrenme ağında yer alırsınız.

Web Sitesi: open.hpi.de

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