WebCatalog
openHPI

openHPI

open.hpi.de

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde openHPI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

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openHPI, Potsdam'daki Alman Hasso Plattner Enstitüsü'nün eğitimsel İnternet platformudur. openHPI'da Bilgi ve İletişim Teknolojisindeki (BİT) farklı konuları kapsayan etkileşimli çevrimiçi kurslara dayalı dünya çapında bir sosyal öğrenme ağında yer alırsınız.

Web Sitesi: open.hpi.de

Yasal Uyarı: WebCatalog, openHPI ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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