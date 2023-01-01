WebCatalog
Lingolia

Lingolia

lingolia.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Lingolia çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Lingolia Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Esperanto öğrenmek için çevrimiçi bir platformdur

Web Sitesi: lingolia.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Lingolia ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

LanguageTool

LanguageTool

languagetool.org

Lingoda

Lingoda

learn.lingoda.com

Lingvo Live

Lingvo Live

lingvolive.com

Yandex Translate

Yandex Translate

translate.yandex.com

WordReference

WordReference

wordreference.com

italki

italki

italki.com

Justlearn

Justlearn

justlearn.com

Lingvist

Lingvist

learn.lingvist.com

SpanishDict

SpanishDict

spanishdict.com

LanguageCourse

LanguageCourse

languagecourse.net

Doucards

Doucards

app.duocards.com

DW

DW

dw.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası