Stepik bir eğitim pazarı ve çevrimiçi kurs düzenleyicisidir. Yenilikçi eğitim teknolojileri geliştirerek verimli öğrenmeyi teşvik etmek. Etkileşimli bir ders oluşturun ve otomatik not verme yazılımı kullanın.

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