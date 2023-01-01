WebCatalog
Stepik

Stepik

stepik.org

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Stepik bir eğitim pazarı ve çevrimiçi kurs düzenleyicisidir. Yenilikçi eğitim teknolojileri geliştirerek verimli öğrenmeyi teşvik etmek. Etkileşimli bir ders oluşturun ve otomatik not verme yazılımı kullanın.

Web Sitesi: stepik.org

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