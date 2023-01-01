WebCatalog
Education CoPilot

Education CoPilot

app.educationcopilot.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Education CoPilot çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Saniyeler İçinde Ders Planları ve Diğer Eğitim Materyallerini Oluşturun. Ders planları, yazma istemleri, eğitim notları, öğrenci raporları, proje taslakları ve çok daha fazlası için yapay zeka tarafından oluşturulan şablonlarla planlamanızı ve hazırlıklarınızı kolaylaştırın.

Web Sitesi: educationcopilot.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Education CoPilot ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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