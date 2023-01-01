Education CoPilot

Saniyeler İçinde Ders Planları ve Diğer Eğitim Materyallerini Oluşturun. Ders planları, yazma istemleri, eğitim notları, öğrenci raporları, proje taslakları ve çok daha fazlası için yapay zeka tarafından oluşturulan şablonlarla planlamanızı ve hazırlıklarınızı kolaylaştırın.

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