Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Celtx, video planlamaya yönelik hepsi bir arada bulut tabanlı bir sistemdir. Senaryoyu yazmak, prodüksiyonu hazırlamak ve projenizi kameraya taşımak için ekibinizle birlikte çalışın.

Web Sitesi: celtx.com

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