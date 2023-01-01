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Celtx

Celtx

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Web Sitesi: celtx.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Celtx çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Celtx, video planlamaya yönelik hepsi bir arada bulut tabanlı bir sistemdir. Senaryoyu yazmak, prodüksiyonu hazırlamak ve projenizi kameraya taşımak için ekibinizle birlikte çalışın.

Web Sitesi: celtx.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Celtx ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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