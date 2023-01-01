WebCatalog
KrockIO

KrockIO

app.krock.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde KrockIO çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yaratıcı İşbirliği ve Video İnceleme Yazılımı. Animasyon ve video prodüksiyon şirketlerine yönelik yaratıcı projelerde uzaktan işbirliği için tek araç. Anında görsel geri bildirim almak için projenize bir bağlantı gönderin.

Web Sitesi: krock.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, KrockIO ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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