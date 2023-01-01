WebCatalog
WNR.AI

WNR.AI

wnr.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde WNR.AI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yapay zeka şablonlarıyla istemler artık daha kolay. Yapay zeka şablonları, basit bir formu karmaşık bir istem haline getirerek yapay zekadan yüksek kaliteli, güvenilir sonuçlar almanıza yardımcı olur.

Web Sitesi: wnr.ai

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