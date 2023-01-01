WebCatalog
Nando.ai

Nando.ai

beta.nando.ai

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Nando AI Chat ile Steroidlerde ChatGPT'yi Deneyimleyin. Mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek amacıyla GPT-4'e, önceden oluşturulmuş kişilere, bilgi istemi geliştiriciye, önceden ayarlanmış istemlere ve sınırsız kelimelere erişmek için kaydolun.

Web Sitesi: nando.ai

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