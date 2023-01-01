WebCatalog
Snack Prompt

Snack Prompt

snackprompt.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Snack Prompt çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

ChatGPT ve Bard için en iyi yapay zeka istemlerini keşfetmek, olumlu oy vermek ve paylaşmak için topluluk odaklı bir platformu keşfedin. Konuları takip edin, bilgi istemleri oluşturup düzenleyin ve uzman bilgi istemleriyle bağlantı kurun. Snack Prompt ile yapay zekanın tüm potansiyelini ortaya çıkarın.

Web Sitesi: snackprompt.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Snack Prompt ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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