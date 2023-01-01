WebCatalog
Prompt Storm

Prompt Storm

promptstorm.app

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Prompt Storm çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

ChatGPT ve Google'ın Bard'ı için Prompt Storm Chrome Uzantısı. Bu devrim niteliğindeki yapay zeka teknolojisinin tüm potansiyelini açığa çıkaran, kullanımı kolay bir Google Chrome eklenti eklentisi. Size ChatGPT ve Google'ın Bard'ıyla kullanabileceğiniz çok sayıda ustalıkla hazırlanmış bilgi istemi sunuyoruz. Prompt Storm ile yapay zekanın gücünü açığa çıkarın.

Web Sitesi: promptstorm.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, Prompt Storm ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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