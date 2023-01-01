Interview Prep AI

Bir sonraki görüşmenizde başarılı olmanıza yardımcı olan kişisel yapay zeka iş görüşmesi koçunuz. Devrim niteliğindeki uygulamamız, gerçek iş görüşmelerini simüle etmek için en son yapay zeka teknolojisini kullanarak size büyük günden önce pratik yapma ve becerilerinizi mükemmelleştirme fırsatı verir.

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