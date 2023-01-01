WebCatalog
Aspect AI

Aspect AI

aspect-hq.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Aspect AI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Adaylarınıza odaklanmanıza olanak tanıyan röportajlar için AI yardımcı pilotu - Google Meet, MS Teams ve Zoom için AI röportaj notları. Özel yapay zeka özetleri, işe alım için ChatGPT, yapay zeka görüşmeci koçu ve otomatik olarak hazırlanan ATS puan kartlarıyla derinlemesine dalın. Ücretsiz kaydol.

Web Sitesi: aspect-hq.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Aspect AI ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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