VanillaHR, özel işe alım ihtiyaçlarınıza göre en iyi adayları bulmak, çekmek, nitelendirmek ve onlarla röportaj yapmak için hepsi bir arada bir işe alım platformu sağlar.

Web Sitesi: vanillahr.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, VanillaHR ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.