WebCatalog
VanillaHR

VanillaHR

vanillahr.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde VanillaHR çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

VanillaHR, özel işe alım ihtiyaçlarınıza göre en iyi adayları bulmak, çekmek, nitelendirmek ve onlarla röportaj yapmak için hepsi bir arada bir işe alım platformu sağlar.

Web Sitesi: vanillahr.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, VanillaHR ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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