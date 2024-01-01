Premier Virtual platformu, kuruluşların işe alımlarını kesintisiz bir sanal sürece dönüştürmelerine olanak tanır. Hepsi bir arada sanal işe alım paketimiz size çevrimiçi iş fuarlarına ev sahipliği yapma esnekliği sağlayacak ve bağlantı kurmak isteyen iş arayanlara 7/24 erişim sunacaktır. Platform, 60.000'den fazla işverenin 700.000'den fazla kayıtlı iş arayanla bağlantı kurmasına yardımcı oldu. Gelişmiş özellikler işe alım uzmanlarının aynı anda birden fazla adayla iletişim kurmasına olanak tanır. Entegre bire bir video işlevi, işe alım ekiplerinin adayları, yüz yüze etkinliklerin kopyalandığı bir video görüşmesine davet etmesine ve çok daha fazlasına olanak tanır. 200'den fazla iş gücü çözüm kurulunun sanal işe alım etkinliklerini desteklemek için neden platformumuza lisans verdiğini görün. Sanal kariyer fuarı seçeneği eklemenin ne kadar kolay ve etkili olabileceğini görmek için ücretsiz bir demo planlayın.

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