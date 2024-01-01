WebCatalog

Premier Virtual

Premier Virtual

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Web Sitesi: premiervirtual.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Premier Virtual çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Premier Virtual platformu, kuruluşların işe alımlarını kesintisiz bir sanal sürece dönüştürmelerine olanak tanır. Hepsi bir arada sanal işe alım paketimiz size çevrimiçi iş fuarlarına ev sahipliği yapma esnekliği sağlayacak ve bağlantı kurmak isteyen iş arayanlara 7/24 erişim sunacaktır. Platform, 60.000'den fazla işverenin 700.000'den fazla kayıtlı iş arayanla bağlantı kurmasına yardımcı oldu. Gelişmiş özellikler işe alım uzmanlarının aynı anda birden fazla adayla iletişim kurmasına olanak tanır. Entegre bire bir video işlevi, işe alım ekiplerinin adayları, yüz yüze etkinliklerin kopyalandığı bir video görüşmesine davet etmesine ve çok daha fazlasına olanak tanır. 200'den fazla iş gücü çözüm kurulunun sanal işe alım etkinliklerini desteklemek için neden platformumuza lisans verdiğini görün. Sanal kariyer fuarı seçeneği eklemenin ne kadar kolay ve etkili olabileceğini görmek için ücretsiz bir demo planlayın.

Kategoriler:

Business
Sanal Etkinlik Platformları

Web Sitesi: premiervirtual.com

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Zoho Backstage

zoho.com

BrightTALK

BrightTALK

brighttalk.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Liveform

Liveform

livestorm.co

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Run The World

Run The World

runtheworld.today

HeySummit

HeySummit

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Event Farm

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Jobbio

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HireBrain

HireBrain

hirebrain.ai

Career.Place

Career.Place

career.place

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