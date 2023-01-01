Alongside, işverenler ve iş arayanlar arasında anlamlı bağlantılar oluşturmaya yardımcı olma misyonuyla bir çevrimiçi işe alma platformudur, böylece birlikte ellerinden gelenin en iyisini yapabilirler. Alongside ile işverenler iş ilanlarını kolayca oluşturup tanıtabilir, işe alım ekipleriyle işbirliği yapabilir, gelen başvuruları inceleyebilir, işe alım süreçlerini organize edebilir ve hepsinden önemlisi harika adayları keşfedebilir.

Web Sitesi: alongside.com

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