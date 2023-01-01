WebCatalog
Alongside

Alongside

app.alongside.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Alongside çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Alongside, işverenler ve iş arayanlar arasında anlamlı bağlantılar oluşturmaya yardımcı olma misyonuyla bir çevrimiçi işe alma platformudur, böylece birlikte ellerinden gelenin en iyisini yapabilirler. Alongside ile işverenler iş ilanlarını kolayca oluşturup tanıtabilir, işe alım ekipleriyle işbirliği yapabilir, gelen başvuruları inceleyebilir, işe alım süreçlerini organize edebilir ve hepsinden önemlisi harika adayları keşfedebilir.

Web Sitesi: alongside.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Alongside ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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