WebCatalog
Homerun

Homerun

app.homerun.co

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Homerun çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Homerun, KOBİ'lerin güzel tasarlanmış iş ilanları ve özelleştirilmiş başvuru formlarıyla anlamlı işe alımlar yapmasına yardımcı olan çevrimiçi bir araçtır. Homerun adaylarınıza net bir genel bakış sunar, böylece adaylarla kolayca iletişim kurabilir ve onları bir ekip olarak birlikte gözden geçirebilirsiniz - üstelik hepsi basit ve güzel bir uygulamadan.

Web Sitesi: homerun.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Homerun ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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