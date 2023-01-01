WebCatalog
CVWarehouse

CVWarehouse

ats.cvwarehouse.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde CVWarehouse çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

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CVWarehouse, eksiksiz bir e-işe alım çözümü sunan bir Hizmet Olarak Yazılım sağlayıcısıdır. Şirketler adaylarına açık pozisyonlara özel bir genel bakış sunan net bir kariyer sayfası sunmak için CVWarehouse'u kullanıyor. Adaylar çevrimiçi olarak ayrı ve %100 gizli bir şekilde başvuru yapabilirler. Arka uçta şirketler başvuruları takip etmek için CVWarehouse Başvuru Takip Sistemini (ATS) kullanıyor. ATS, şirketlerin işe alım akışlarını günlük olarak takip etmelerine olanak tanır.

Web Sitesi: ats.cvwarehouse.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, CVWarehouse ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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