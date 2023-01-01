Jobkitten, iş başvuru sahiplerini meslektaşlarınızla birlikte toplamanıza, takip etmenize ve incelemenize olanak tanıyan, kullanımı kolay bir web uygulamasıdır. Küçük işletmeler ve girişimciler için tasarlandı; böylece e-posta gelen kutusundan başvuruları toplayıp meslektaşlarınız arasında aktarmanın zorluklarını unutabilirsiniz. Jobkitten, başvuru sahiplerini kolayca sıralanabilen ve aranabilen küçük bir özet akışında incelemenize ve yorum yapmanıza olanak tanır. Uygulama mobil cihazlar için optimize edilmiştir ve en iyisi - ÜCRETSİZ (şimdilik)!

Web Sitesi: jobkitten.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Jobkitten ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.