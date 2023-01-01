WebCatalog
Jobkitten

Jobkitten

jobkitten.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Jobkitten çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Jobkitten, iş başvuru sahiplerini meslektaşlarınızla birlikte toplamanıza, takip etmenize ve incelemenize olanak tanıyan, kullanımı kolay bir web uygulamasıdır. Küçük işletmeler ve girişimciler için tasarlandı; böylece e-posta gelen kutusundan başvuruları toplayıp meslektaşlarınız arasında aktarmanın zorluklarını unutabilirsiniz. Jobkitten, başvuru sahiplerini kolayca sıralanabilen ve aranabilen küçük bir özet akışında incelemenize ve yorum yapmanıza olanak tanır. Uygulama mobil cihazlar için optimize edilmiştir ve en iyisi - ÜCRETSİZ (şimdilik)!

Web Sitesi: jobkitten.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Jobkitten ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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