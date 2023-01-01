Paradox Olivia

2016 yılının sonlarında kurulan Paradox, dünyadaki en aday odaklı şirket olma misyonuyla kuruldu. Paradox'un konuşkan yapay zeka asistanı Olivia, ekiplere hafta içinde saatler geri kazandıran verimliliği artırmak için tarama, röportaj planlama ve adayın sorularını yanıtlama gibi idari işleri otomatikleştirerek işe alım görevlilerinin ve işe alma ekiplerinin insanlarla daha fazla zaman geçirmesine yardımcı oluyor. Olivia ayrıca sanal işe alım etkinlikleriyle aynı anda çok sayıda adayın işe alınmasına da yardımcı olabiliyor.

Web Sitesi: olivia.paradox.ai

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