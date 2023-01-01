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Paradox Olivia

Paradox Olivia

olivia.paradox.ai

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2016 yılının sonlarında kurulan Paradox, dünyadaki en aday odaklı şirket olma misyonuyla kuruldu. Paradox'un konuşkan yapay zeka asistanı Olivia, ekiplere hafta içinde saatler geri kazandıran verimliliği artırmak için tarama, röportaj planlama ve adayın sorularını yanıtlama gibi idari işleri otomatikleştirerek işe alım görevlilerinin ve işe alma ekiplerinin insanlarla daha fazla zaman geçirmesine yardımcı oluyor. Olivia ayrıca sanal işe alım etkinlikleriyle aynı anda çok sayıda adayın işe alınmasına da yardımcı olabiliyor.

Web Sitesi: olivia.paradox.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Paradox Olivia ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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