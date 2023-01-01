Occupop, insanları sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayan, harika ilişkiler ve güçlü ekipler oluşturan güçlü ancak kullanımı basit bir başvuru takip yazılımıdır. Yapay zeka CV taraması, mülakat puan kartları ve işe alım yöneticisi incelemesi gibi dinamik özelliklerimiz, gücü ellerinize vererek en iyi adaylarla kolayca iletişime geçmenize ve tüm süreci tek bir akıllı başvuru takip çözümü üzerinden yönetmenize olanak tanır. Fiyatlandırmamız ve özelliklerimiz tüm işe alım ihtiyaçları göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur.

Web Sitesi: occupop.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Occupop ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.