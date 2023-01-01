WebCatalog
Occupop

Occupop

app.occupop.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Occupop çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Occupop, insanları sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayan, harika ilişkiler ve güçlü ekipler oluşturan güçlü ancak kullanımı basit bir başvuru takip yazılımıdır. Yapay zeka CV taraması, mülakat puan kartları ve işe alım yöneticisi incelemesi gibi dinamik özelliklerimiz, gücü ellerinize vererek en iyi adaylarla kolayca iletişime geçmenize ve tüm süreci tek bir akıllı başvuru takip çözümü üzerinden yönetmenize olanak tanır. Fiyatlandırmamız ve özelliklerimiz tüm işe alım ihtiyaçları göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur.

Web Sitesi: occupop.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Occupop ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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