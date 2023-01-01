Career.Place, işe alım sürecindeki önyargıyı ortadan kaldırır ve SaaS tabanlı bir çözüm aracılığıyla çeşitlilik ve uyumluluğu mümkün kılar. Başvuru sahipleri, işverenlerin (İK, D&I, TA yöneticileri ve işe alım uzmanları) adayları şirketin ihtiyaçlarını karşıladıklarında ilerlettiği veya karşılamadıklarında değerlendirmeden çıkarıldığı anonim, tutarlı ve yarı otomatik bir kariyer yeri işe alma hunisinden geçerler. nitelemek.

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