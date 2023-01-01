WebCatalog
Career.Place

Career.Place

app.career.place

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Career.Place çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Career.Place, işe alım sürecindeki önyargıyı ortadan kaldırır ve SaaS tabanlı bir çözüm aracılığıyla çeşitlilik ve uyumluluğu mümkün kılar. Başvuru sahipleri, işverenlerin (İK, D&I, TA yöneticileri ve işe alım uzmanları) adayları şirketin ihtiyaçlarını karşıladıklarında ilerlettiği veya karşılamadıklarında değerlendirmeden çıkarıldığı anonim, tutarlı ve yarı otomatik bir kariyer yeri işe alma hunisinden geçerler. nitelemek.

Web Sitesi: career.place

Yasal Uyarı: WebCatalog, Career.Place ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Hirey

Hirey

hirey.com

VanillaHR

VanillaHR

auth.vanillahr.com

Indivizo

Indivizo

app.indivizo.com

IKrut

IKrut

preview.ikrut.com

YouCruit

YouCruit

us.youcruit.com

OnBlick

OnBlick

main.onblick.com

TalentNest

TalentNest

clients.talentnest.com

Alongside

Alongside

app.alongside.com

Metaview

Metaview

my.metaview.app

Visage

Visage

app.visage.jobs

Titan ATS

Titan ATS

titanats.io

CVGrader

CVGrader

cvgrader.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası