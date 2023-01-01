Nihai Başvuru Sahibi İletişimi ve Takip Çözümü. Adaylarınızı hızlı bir şekilde nitelendirin. Herkesten evet ve hayır cevabı alın. Başvuru sahiplerinizi otomatik olarak tekrar kontrol edin. Otomatik iş akışıyla verimli olun. E-postalar ve SMS için şablonlar. Tam Planlama ve Takvim yerleşiktir.

Web Sitesi: careerlisterapp.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Careerlister ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.