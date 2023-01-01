WebCatalog
Careerlister

Careerlister

careerlisterapp.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Careerlister çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Nihai Başvuru Sahibi İletişimi ve Takip Çözümü. Adaylarınızı hızlı bir şekilde nitelendirin. Herkesten evet ve hayır cevabı alın. Başvuru sahiplerinizi otomatik olarak tekrar kontrol edin. Otomatik iş akışıyla verimli olun. E-postalar ve SMS için şablonlar. Tam Planlama ve Takvim yerleşiktir.

Web Sitesi: careerlisterapp.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Careerlister ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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