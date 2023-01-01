WebCatalog
Magai

Magai

magai.co

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Magai çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

ChatGPT Destekli Süper Asistanınız. Magai'nin devrim niteliğindeki yapay zeka araçları ve ChatGPT + GPT-4 tarafından desteklenen sezgisel Sohbet arayüzü ile içerik oluşturma ve iyileştirme şeklinizi dönüştürün.

Web Sitesi: magai.co

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