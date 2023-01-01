ChatGPT: Diyalog için Dil Modellerini Optimize Etme. Sohbet yoluyla etkileşim kuran ChatGPT adında bir model geliştirdik. Diyalog formatı, ChatGPT'nin takip eden soruları yanıtlamasını, hatalarını kabul etmesini, yanlış önermelere meydan okumasını ve uygunsuz istekleri reddetmesini mümkün kılar. ChatGPT, bir komut istemindeki talimatı takip etmek ve ayrıntılı bir yanıt sağlamak üzere eğitilmiş InstructGPT'nin kardeş modelidir.

Web Sitesi: chat.openai.com

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