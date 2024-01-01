WebCatalog

Twinkl

Twinkl

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: twinkl.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Twinkl çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Dünya çapındaki eğitim topluluklarının güvendiği Twinkl, çalışma sayfaları, görüntüleme materyalleri, tüm çalışma planları, ders planlama ve değerlendirme materyallerinden çevrimiçi eğitici oyunlara, artırılmış gerçekliğe ve çok daha fazlasına kadar öğretmenler tarafından oluşturulan 600.000'den fazla kaynağa anında erişim sağlar!

Web Sitesi: twinkl.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Twinkl ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Education CoPilot

Education CoPilot

educationcopilot.com

PBS LearningMedia

PBS LearningMedia

pbslearningmedia.org

Dugga

Dugga

dugga.com

HTC VIVE

HTC VIVE

vive.com

Education.com

Education.com

education.com

Locly

Locly

locly.com

Locaboo

Locaboo

locaboo.com

USDZ

USDZ

usdz.app

Zoho Lens

Zoho Lens

zoho.com

Liveworksheets

Liveworksheets

liveworksheets.com

Perlego

Perlego

perlego.com

Khan Academy

Khan Academy

khanacademy.org

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.