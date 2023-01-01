WebCatalog
Mini.Course

Mini.Course

admin.minicoursegenerator.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Mini.Course çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yapay zeka ve mükemmel pratiklik sayesinde süper hızlı mini kurslar oluşturun. İnteraktif mini kurslar, bunları eğitici öncü mıknatıslar, atölye zenginleştirme varlıkları, toplumu eğitmek veya para kazanmak için mikro öğrenme materyalleri olarak kullanmak için mükemmeldir. Yapay Zeka Asistanı ve düşünme gerektirmeyen kart yapısı sayesinde mini kurs fikirlerinizi bunalmadan veya ertelemeden gerçekleştirin.

Web Sitesi: minicoursegenerator.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Mini.Course ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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