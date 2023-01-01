Neso Academy, mühendislik kursları, okul müfredatı, rekabetçi sınavlar ve çok daha fazlası hakkında mikro dersler, notlar ve testler sunuyor… Neso Academy bir eğitim organizasyonudur ve biz en iyi öğrenme deneyimini sağlamaya kendimizi adadık. “Herkes için Eğitim”e inanıyoruz ve eğitimi baştan sona yeniden tanımlıyoruz. Dünyayı eğitmek için küçük bir adım. Bize katılın ve yaratıcı topluluğumuzun bir parçası olun.

Web Sitesi: nesoacademy.org

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