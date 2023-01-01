WebCatalog
Neso Academy

Neso Academy

nesoacademy.org

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Neso Academy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Neso Academy, mühendislik kursları, okul müfredatı, rekabetçi sınavlar ve çok daha fazlası hakkında mikro dersler, notlar ve testler sunuyor… Neso Academy bir eğitim organizasyonudur ve biz en iyi öğrenme deneyimini sağlamaya kendimizi adadık. “Herkes için Eğitim”e inanıyoruz ve eğitimi baştan sona yeniden tanımlıyoruz. Dünyayı eğitmek için küçük bir adım. Bize katılın ve yaratıcı topluluğumuzun bir parçası olun.

Web Sitesi: nesoacademy.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, Neso Academy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

edureka

edureka

edureka.co

Khan Academy

Khan Academy

khanacademy.org

Utkarsh

Utkarsh

online.utkarsh.com

Pandai

Pandai

app.pandai.org

Magnet Brains

Magnet Brains

magnetbrains.com

ACE Online

ACE Online

ace.online

Flexudy

Flexudy

app.flexudy.com

ACE Engineering Academy

ACE Engineering Academy

ots.aceenggacademy.com

StudyIQ

StudyIQ

studyiq.com

Doctrina AI

Doctrina AI

app.doctrina.ai

UC Live

UC Live

uclive.co

Mini.Course

Mini.Course

admin.minicoursegenerator.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası