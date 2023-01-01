WebCatalog
edureka

edureka

edureka.co

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde edureka çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Büyük Veri ve Analitik, Bulut Bilişim, Programlama ve diğer trend teknolojiler konularında kurslar sunan, kendini son derece kararlı bir çevrimiçi eğitim platformu olarak görüyoruz.

Web Sitesi: edureka.co

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